Звезда отличается пышными ягодицами.

Известная модель Ким Кардашьян опубликовала в Instagram новую фотографию.

Читайте такжеПугачева "попалась" на фото в домашнем образе

На снимке она позирует в синем спортивном костюме - топе и велосипедках. Также она надела обувь, которую обычно используют для водного спорта. Стоит отметить, что фото было сделано в момент, когда Ким стояла на сапе и держала в руке весло.

Интересно, что это очень необычный вид спорта. С одной стороны он позволяет привести свое тело в тонус, так как в процессе гребле задействованы разные мышечные группы. А с другой стороны он дарит ощущение умиротворения от того, что ты плывешь по морю или реке и просто наслаждаешься шикарными видами.

Другие новости УНИАН:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Диана Могилевич