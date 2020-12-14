Известная модель Ким Кардашьян опубликовала в Instagram новую фотографию.
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На снимке она позирует в синем спортивном костюме - топе и велосипедках. Также она надела обувь, которую обычно используют для водного спорта. Стоит отметить, что фото было сделано в момент, когда Ким стояла на сапе и держала в руке весло.
Интересно, что это очень необычный вид спорта. С одной стороны он позволяет привести свое тело в тонус, так как в процессе гребле задействованы разные мышечные группы. А с другой стороны он дарит ощущение умиротворения от того, что ты плывешь по морю или реке и просто наслаждаешься шикарными видами.
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