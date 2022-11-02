Официально жена принца Уильяма об этом не заявляла, поэтому ждем объявления Кенсингтонского дворца.

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон снова ждет ребенка. Она и ее супруг Уильям даже якобы успели рассказать королеве Елизавете ІІ об этом накануне смерти Ее Величества.

Для королевской четы это будет четвертый ребенок. Об этом, ссылаясь на информацию собственных источников, сообщает издание IBTimes.

"Ходят слухи, что Уильям сказал об этом (беременности Кейт, - УНИАН.) королеве незадолго до ее смерти... Она была так рада за них", — сообщил источник издания.

По информации СМИ, Кейт Миддлтон страдает гиперемезисом беременных - тяжелым токсикозом.

Также издание отмечает, что четвертая беременность - хорошая новость для детей Кейт и Уильяма, Джорджа, Луи и Шартлотты. Они ранее мечтали о младшем брате или сестре.

Издание Star сообщает, что одним из первых о беременности невестки узнал Чарльз ІІІ. Он якобы был в восторге от этой новости, ведь обожает играть с внуками.

Кто такая Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон - жена наследника британского престола Уильяма, принца Уэльского, сына короля Соединенного Королевства Чарльза III и принцессы Дианы. Пара поженилась в 2011 году.

В 2013-м Кейт родила мальчика Джорджа, в 2015-м - девочку Шарлотту. Через три года у супругов родился Луи Артур Чарльз.

Смерть королевы Елизаветы II

8 сентября в возрасте 96 лет умерла королева Великобритании Елизавета II. Новым королем стал ее сын Чарльз.

Похороны королевы Великобритании Елизаветы II прошли 19 сентября.

Церемония коронации Чарльза III - наследника британского престола - состоится 6 мая 2023 года в Вестминстерском аббатстве.

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