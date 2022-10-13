Известно, что Миддлтон увлекалась спортом еще со школы.

Эксперты поделились секретом, как Кейт Миддлтон удается оставаться в форме и здоровой: она придерживается диеты с фруктами и овощами в рационе, а также поддерживает постоянный режим тренировок.

Как сообщает Mirror, Кейт Миддлтон каждое утро ест одно и то же на завтрак. По словам экспертов, принцесса Уэльская питается сбалансировано, что позволяет ей хорошо выглядеть и прекрасно себя чувствовать.

Эксперты утверждают, что 40-летняя Кейт начинает свой день с овсянки, а после этого выпивает смузи из капусты, шпината и спирулины.

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На обед принцесса Уэльская выбирает салат из арбуза с фетой, авокадо и огурцом. Часто Кейт также любит перекусывать ягодами годжи, фруктами и сырыми овощами. Иногда в ее рацион, когда у нее нет времени, входит овощной шашлык.

Карри из чечевицы - любимый ужин Миддлтон. Поговаривают, что она особенно любила это блюдо, когда была беременной.

Фитнес - также важная составляющая образа жизни Кейт, и она любит регулярный распорядок дня, включая бег, спиннинг, йогу, силовые и высокоинтенсивные интервальные тренировки.

Известно, что Миддлтон увлекалась спортом еще со школы, ведь когда-то была капитаном женской сборной по хоккею на траве, и имеет завидную выносливость.

Кто такая Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон - жена наследника британского престола Уильяма, принца Уэльского, сына короля Соединенного Королевства Чарльза III и принцессы Дианы, что делает Кэтрин вероятной будущей королевой-консортом.

Помолвка состоялась 16 ноября 2010 года, свадьба — 29 апреля 2011 года.

22 июля 2013 года родила мальчика Джорджа. 2 мая 2015-го - девочку весом 3,7 кг, которую назвали Шарлотта Элизабет Диана.

23 апреля 2018 года у супругов родился третий ребенок, мальчик Луи Артур Чарльз.

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