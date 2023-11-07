По ее словам, система усыновления сейчас сложная.

Звезда "Светской жизни" и волонтер Екатерина Осадчая рассказала о проблемах с усыновлением детей в Украине. По ее словам, взять ребенка - это только верхушка айсберга, под которой кроется много "но".

В интервью Insider она сказала, что многие не понимают, с чем им придется столкнуться во время и после усыновления малыша.

"Они досконально не понимают, что такое приемный ребенок, как это взять к себе в семью по факту чужого ребенка, какие существуют формы семейного воспитания и т.д. Обычно у людей просто желание усыновить ребенка, но это только верхушка айсберга. Что именно под ним – почти никто не понимает. А там просто куча "но", - говорит Осадчая.

Видео дня

Она добавила, что не против усыновления ребенка, но сделает это только тогда, когда система станет более прозрачной, потому что сейчас она не готова к борьбе с социальными службами.

"Наверное, я буду готова усыновить ребенка, когда общая ситуация по этому поводу изменится в стране и когда я не буду добиваться этого ребенка, потому что я публичная. В то же время я хочу воспользоваться этой публичностью, чтобы привлечь внимание к тому, что проблема детей, оставшихся без родителей, – в затянувшейся реформе, которая, наконец, должна состояться. Тогда украинцы смогут усыновлять не из-за взяток и не из-за ужасной бюрократии. Она должна быть, но в здравом смысле – детей нельзя раздавать просто так, но и ими нельзя торговать", - добавила Осадчая.

Напомним, ранее Тимур и Инна Мирошниченки усыновили ребенка. Сейчас они готовятся к тому, чтобы забрать в свою семью еще одного малыша. Инна уже подала документы, однако без супруга.

Вас также могут заинтересовать новости: