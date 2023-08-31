Телеведущая в таком образе провожала лето.

Украинская телеведущая Катя Осадчая обладает невероятно стройной и подтянутой фигурой. Девушка, давшая жизнь трем сыновьям, сумела привести себя в форму, поэтому не странно, что она хвастается "плодами" своего труда.

Так, Осадчая поделилась с поклонниками летним видео, на котором предстала в легком черном платье, которое идеально подчеркнуло ее фигуру. А благодаря длине мини можно рассмотреть ее стройные и длинные ножки.

Дополнила она образ кедами в сине-желтых цветах и украшениями в виде подвески и нескольких браслетов.

Видео дня

В описании к видео Осадчая написала, что очень скучает за беззаботными летними днями, которые у нас украла Россия. Она говорит, что война сделала ее взрослым человеком без права на сентименты по поводу летних арбузов и рассветов.

"Да, я стараюсь по-прежнему радоваться мелочам, чтобы не сойти с ума, но это уже только попытки, через призму страшной беды и трагедий. Этот пост не о последнем дне лета, годы больше не делятся, дальше на времена года… 554 день страшной великой войны, где мы все стали взрослыми", - добавила Осадчая.

Напомним, в сети "всплыло" фото Ротару с покойным мужем 50-летней давности.

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