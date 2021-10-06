Пока певица отдыхает в Дубае, его бывший супруг вместе с новой пассией проводит время в Турции.

Молодая невеста Мурата Налчаджиоглу, бывшего мужа певицы Ани Лорак, похвасталась точеной фигурой в купальнике. Лилия позировала на фоне яхты в Турции, где она проводит время вместе со своим избранником.

Новый снимок невеста экс-мужа Лорак показала на своей странице в Instagram.

На фото Лилия, которая работает визажистом в Киеве, позирует в ярком купальнике. Девушка выглядит счастливой, совсем недавно Мурат Налчаджиоглу сделал ей предложение руки и сердца.

В комментариях пользователи сравнивают новую пассию бизнесмена с его бывшей женой. Многие отмечают, что молодая невеста Налчаджиоглу выглядит лучше Ани Лорак, которую постоянно критикуют за фотошоп.

"Каролина (настоящее имя Лорак, - УНИАН) проиграла", "лучше Лорак", "точеная фигурка", "тут и фотошоп не нужен", - написали восторженные комментаторы. Сама невеста экс-мужа певицы предпочитает не отвечать на провокации и не реагирует на сравнение со звездой.

Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу - что известно

Ани Лорак и турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу были женаты с 15 августа 2009 года. В 2011 году певица родила от него дочь.

В 2018 году мужа Ани Лорак впервые поймали на измене. После этого стало известно, что бизнесмен предавал певицу уже несколько раз.

На фоне громкого скандала любовница мужа Ани Лорак замахивалась на звание "Мисс Украина Вселенная-2018". Также она хвасталась огромным кольцом и букетом роз.

После этого Ани Лорак заявила, что не сможет простить предательство, а Налчаджиоглу впервые прокомментировал слухи о разводе с певицей.

31 января 2019 года Ани Лорак официально развелась с турецким бизнесменом. Уже летом экс-муж певицы показал новую пассию, но их отношения продержались недолго. В 2021 году бизнесмен закрутил новый роман с молодой девушкой из Киева, а в августе он сделал ей предложение.

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Автор: Виолетта Орлова