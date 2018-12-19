Муж Ани Лорак прокомментировал новость о разводе

"Я не хочу говорить на эту тему. Пусть она сама говорит, почему я должен отвечать. Спасибо", - сказал Мурат.

Журналистам удалось связаться с мужем Ани Лорак Муратом Налчаджиоглу по телефону по поводу его предстоящего развода с певицей.

Об этом сообщает ТСН. Мурант Налчаджиоглу отказался комментировать ситуацию."Я не хочу говорить на эту тему. Пусть она сама говорит, почему я должен отвечать. Спасибо", - сказал Мурат и бросил трубку. С кем останется их совместная дочь София, неизвестно.

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Как сообщалось, Ани Лорак подала на развод еще 4 декабря. Судебное разбирательство по разводу Лорак назначено на 24 декабря в Шевченковском суде.

Мужа Ани Лорак поймали на измене. Турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу, заметили в компании молодой брюнетки в одном из караоке-баров Киева, он обнимал девушку, что-то шептал ей на ухо, гладил внутреннюю сторону ее бедра. Журналисты уже узнали имя "подруги" предпринимателя. Позже появилась информация, что певица разводится с супругом.