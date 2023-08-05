Певица рассказала, что думает о столице Украины.

Украинская певица Тина Кароль поразила сеть стильным "луком". Звезда прогулялась по Киеву и показала несколько фото.

На новых фотографиях, которые певица разместила в Insragram, она позирует в белоснежной рубашке свободного кроя. Свой образ Кароль дополнила светлыми джинсами с завышенной талией. Для фотосессии певица сделала "годливудские" локоны и сдержанный макияж с акцентом на губы, которые подчеркнула нюдовая помада.

В описании к фото певица рассказала, что думает о Киеве. Кароль подчеркнула, что столица, как и другие города Украины, является местом несокрушимых и свободных людей.

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"Киев - город несокрушимых, свободных и Непокоренных духом, как и каждый город нашей страны! Мы - сила, не знающая границ и готовая устоять до конца! Вместе к победе!" - написала звезда.

Реакция сети

Фаны были поражены стильным "луком" Кароль и ее красотой. Певицу засыпали комплиментами, комментаторы пишут:

"Красотка, обожаю тебя"

"Невероятная, просто супер"

"Да, Киев и все города Украины - несокрушимы!"

"Такие фото хорошие"

"Удивительная, невероятная".

Напомним, недавно Кароль эротично выгнулась в полупрозрачном наряде та поразила сеть стройным телом.

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