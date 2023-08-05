Украинская певица Тина Кароль поразила сеть стильным "луком". Звезда прогулялась по Киеву и показала несколько фото.
На новых фотографиях, которые певица разместила в Insragram, она позирует в белоснежной рубашке свободного кроя. Свой образ Кароль дополнила светлыми джинсами с завышенной талией. Для фотосессии певица сделала "годливудские" локоны и сдержанный макияж с акцентом на губы, которые подчеркнула нюдовая помада.
В описании к фото певица рассказала, что думает о Киеве. Кароль подчеркнула, что столица, как и другие города Украины, является местом несокрушимых и свободных людей.
"Киев - город несокрушимых, свободных и Непокоренных духом, как и каждый город нашей страны! Мы - сила, не знающая границ и готовая устоять до конца! Вместе к победе!" - написала звезда.
Реакция сети
Фаны были поражены стильным "луком" Кароль и ее красотой. Певицу засыпали комплиментами, комментаторы пишут:
- "Красотка, обожаю тебя"
- "Невероятная, просто супер"
- "Да, Киев и все города Украины - несокрушимы!"
- "Такие фото хорошие"
- "Удивительная, невероятная".
Напомним, недавно Кароль эротично выгнулась в полупрозрачном наряде та поразила сеть стройным телом.