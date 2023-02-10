Оказалось, артистка занималась проблемами своего ментального здоровья, очевидно, появившимися из-за войны.

Украинская певица Настя Каменских, которая долгое время хранила молчание, сейчас вышла на связь. Артистка сообщила, что с ней все хорошо.

Сейчас она старается вливаться в рабочий график, готовится к масштабному туру "Я - Украина", а также возобновляет занятия спортом. Об этом она рассказала в своем Instagram-блоге:

"Сейчас трудные времена для всех украинцев. Но со временем учимся быть еще более устойчивыми. Поэтому я уделяю много внимания психологическому здоровью сейчас и стараюсь быть в режиме. Постепенно начинаю выходить из замкнутого состояния и делать то, что умею лучше всего – творить".

Сообщается, что со своей концертной программой Настя планирует поехать по украинским городам.

Каменских уточнила, что из-за войны у нее было угнетенное состояние, однако вера в скорейшую победу помогает ей двигаться вперед и развивать свое творчество.

Чем Каменских занимается во время войны

Певица довольно часто принимала участие в благотворительных мероприятиях, а также организовывала свои концерты, чтобы собирать деньги для украинцев. В последнее время она редко появлялась на публике.

Потап, который вернулся в Украину осенью 2022 года, также занимается благотворительностью, а также несет оборону на информационном фронте.

Напомним, Настя Каменских расставила точки над "і" в отношениях с Потапом.

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