Певица признала, что она не сразу решилась рассказать фанам о том, что с ней случилось.

Украинская певица Камалия напугала поклонников. Она внезапно показалась в больнице. На новом фото, которое звезда разместила в Instagram, она готовится к обследованию.

Певица рассказала, что она стеснялась признаться фанам, что же с ней случилось. Впрочем, впоследствии Камалия решилась все рассказать. С ней произошел несчастный случай. Певица упала, а сейчас проходит обследование, ведь боль не проходит.

"В свои 46 упала с велосипеда, снимая видео на телефон. Думала, просто ушиблась, но боль никуда не исчезла, а лишь усилилась. Возможен перелом ребра. Приехала на МРТ и КТ", - рассказала Камалия.

Певица также отметила, что вся эта ситуация может разрушить ее планы. В ближайшие дни Камалия должна была участвовать в церемонии награждения музыкальной премией. Однако сейчас она не знает, удастся ли ей сделать все запланированное.

"А уже в пятницу премия YUNA, и для меня было очень важно и ответственно подготовиться к выступлению. Теперь не знаю, как все будет... Прошу вас, друзья, будьте осторожны, особенно снимая видео", - добавила Камалия.

В комментариях фаны поддержали Камалию. Они пожелали ей скорейшего выздоровления. Также комментаторы пишут:

"Это не стыдно, это нормально, это жизнь. И всякое может случиться (можно упасть и на ровной дороге). Выздоравливайте поскорее и крепкого здоровья!"

"Птичка! Такая была счастлива со своими девочками на фото! Может обойдется и это не перелом, а ушиб"

"Камалия, все будет хорошо".

Певица Камалия - последние новости

Недавно певица рассказывала, что расстается со своим мужем-бизнесменом. Она и Моххамад Захур жили в браке более 20 лет, у них есть две общие дочери. После заявления о разводе Камалия уже рассказала, где и с кем живут ее дети. Девочки учатся в Лондоне.

Несколько дней назад Камалия проведывала своих детей. Вместе с ними она гуляла и каталась на велосипедах. Во время одной из таких прогулок певица засветила стройные ножки в коротких шортах.

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