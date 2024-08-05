Она подчеркнула, что это было не ее решение.

Украинская певица Камалия призналась, что не рассказывает дочерям о разводе с их папой пакистанским бизнесменом Мохаммадом Захуром.

По словам артистки, инициатором такого решения был ее экс-супруг. Она вспомнила, что Захур не впервые предпочитает скрыть правду о своей жизни. Так, например, когда он познакомился и начал отношения с Камалией, то не рассказывал об этом своим детям от первого брака.

"8 лет в наших отношениях он еще делал вид перед своими детьми от первого брака, что они с их мамой супруги, чтобы не травмировать", - рассказала Камалия в интервью Славе Демину.

Поэтому и сейчас после второго развода мужчина решил сделать так же с дочками Арабеллой и Мирабеллой. Артистка поддержала его позицию и объяснила это так:

"Захур мне запретил совсем об этом разговаривать с ними. Думаю, что он боится за девочек. Чисто психологически мы с ними разговаривали на эту тему и он боится, что они не поймут. То есть папа и мама никогда не ссорились, было счастье и тут развод. Он говорит, что они вырастут, станут совершеннолетними и тогда мы сможем им сказать. Он хочет, чтобы наши дети выросли будто в полноценной семье. Они же так любят своего папу".

К слову, в прошлом году певица Камалия и пакистанский миллиардер Мохаммад Захур сообщили о разводе. Они были вместе 20 лет, однако причину расторжения своего брака экс-супруги не называют.

Напомним, ранее украинская певица Камалия впервые рассказала о двух выкидышах.

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