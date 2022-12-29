Актриса также исполнила роль ведьмы Гуди.

Сериал "Уэнздей" стал мегапопулярным за последнее время. Он побил все рекорды Netflix и стал самым обсуждаемым. Сейчас же зрители находят в нем что-то новое и необычное.

Как оказалось, главная героиня сериала Дженна Ортега сыграла не только Уэнздей Аддамс, но и другую роль. Изначально вы могли этого не заметить, но если присмотреться, то вы поймете, что Ортега еще и и сполнила роль ведьмы Гуди Аддамс.

Вероятно, киноманы сразу не обратили на этот нюанс внимания из-за разных костюмов и цвета волос.

Сериал "Уэнздей": сюжет

Сериал представляет собой детективную, наполненную сверхъестественными силами тайну. Главная героиня сериала - Уэнздей Адамс, которая становится студенткой академии "Невермор". Она пытается овладеть своими проявившимися экстрасенсорными способностями, помешать чудовищным убийствам монстра, что терроризирует местный городок Джерико, а также разгадать тайну, в которую были втянуты ее родители 25 лет назад - и все это на фоне ее новых и очень запутанных отношений в академии "Невермор".

Ранее УНИАН сообщал, как в реальной жизни выглядит Уэнздей Аддамс.

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