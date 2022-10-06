Украинские знаменитости рассказывают миру правду о войне.

Украинские знаменитости продолжают вести информационную войну, рассказывая миру правду о зверствах российских оккупантов на территории Украины.

В этот раз они массово публикуют фотографии и видео обстрела Запорожья. Так, 6 октября российские оккупанты нанесли 7 ракетных ударов по многоэтажкам в Запорожье. Под завалами оказались люди. По предварительным данным есть погибшие, семеро с ранениями различной степени тяжести.

Ольга Сумская

Актриса Ольга Сумская родом из Запорожья, поэтому ей особенно больно за этот город. В соцсетях она написала, что российские оккупанты убили женщину, а среди пострадавших есть и трехлетний ребенок.

Видео дня

"Спасательная операция еще продолжается. Число пострадавших может изменяться. Жертв могло быть гораздо больше, но благодаря своевременным и профессиональным действиям запорожских работников ГСЧС уже удалось спасти 21 пострадавшего. Спасибо нашим героям-спасателям", - написала Сумская.

Настя Каменских

"Центр Запорожья. Мирные здания. Это терроризм", - написала певица и добавила видео, на котором спасатели разбирают завалы после ракетного удара.

Андрей Бедняков

Телеведущий Андрей Бедняков обнародовал фото взрыва в Запорожье и отметил, что оккупанты нанесли семь ракетных ударов с самого утра. Ранее Бедняков рассказывал о том, что долгое время его близкие находились в оккупации в Мариуполе.

Алексей Потапенко

Рэпер и продюсер Потап также отреагировал на обстрел центра Запорожья.

"Вы никогда не сможете нас победить, а мы вас победим. Потому что это святая война для каждого из нас, за каждого невиновного, кто пострадал, за каждую утерянную жизнь. Мы вас будем уничтожать по всем фронтам", - написал Потап.

Эктор Хименес-Браво

Известный кулинар Эктор Хименес-Браво заявил, что Россия - это гной, это страна-террорист.

"Пока люди спали! Просто спали у себя дома, а теперь их ищут под завалами. Ваши дети (россиян, - УНИАН) в семи поколениях будут расплачиваться за все, на что вы сейчас закрываете глаза или отдаете приказы", - написал Эктор.

Катя Осадчая

Телеведущая Катя Осадчая и вовсе пожелала россиянам гореть в аду.

"С*ки. Горите в аду, террористы", - лаконично заявила знаменитость.

Юрий Горбунов

Телеведущий Юрий Горбунов разделяет мнение своей супруги Екатерины Осадчей.

"Горите в аду, сволочи. Мое Запорожье. Молю Бога, чтобы люди были живы", - написал Юрий.

Напомним, ранее экс-судья "Танцуют все" Татьяна Денисова поддержала Россию.

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