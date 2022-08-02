В 2007-м году, после Евровидения, Данилко попал в "бан" в РФ.

Когда-то Андрея Данилко, более известного под псевдонимом Верка Сердючка, обвиняли в том, что он со сцены Евровидения пел якобы "Раша, гудбай!". Сегодня артист исполняет этот хит именно с этими словами.

Журналисты проекта FreeДом рассказали об активной гражданской позиции певца, известного на весь мир.

Ранее выступления Данилко собирали самые большие концертные залы России. Он даже имеет опыт личного общения с российским президентом Владимиром Путиным.

"Сразу после аннексии Крыма Данилко отказался от гонораров в России и перестал там выступать. Но в Украине его все равно иногда критиковали", - говорят журналисты.

Сегодня он находится на передовой информационной войны и открывает глаза на российские преступления в Украине. Он с первых дней полномасштабной войны не покидает Киев, дает благотворительные концерты и помогает деньгами ВСУ. Путина певец прямо называет убийцей.

Журналисты напоминают, что после аннексии Крыма Данилко критиковал украинские власти за бездействие, за то, что они "отдали" полуостров, не боролись за него. Он называл Революцию Достоинства "театром", а также выступал против декоммунизации.

"Похоже, что российские ракеты сделали из Данилко националиста в самом лучшем понимании этого слова", - подытожили в сюжете.

Как сообщал УНИАН, 10 июня артист Андрей Данилко в образе Верки Сердючки выступил перед украинскими военными с песней "Геть з України, м*скаль некрасівий". Он был одет в форму ВСУ.

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