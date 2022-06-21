Поклонники уже давно догадывались о романе Нади и Миши.

В марте 2022 года стало известно о разводе двух пар - артистов Нади Дорофеевой и Владимира Дантеса и рестораторов Миши и Даши Кацуриных.

И пока поклонники догадывались в чем причина этих разводов, Надя отдыхала в Барселоне с Мишей, а Вова проводил время с Дашей. Конечно, поклонники заподозрили их в любовном четырехугольнике.

Сегодня Надя Дорофеева таки призналась, что действительно встречается с Кацуриным. Она опубликовала их совместное фото и лаконично написала: "Вместе".

Михаил тоже не стал молчать и обнародовал скриншот записи видеозвонка с Надей, на котором было написано "Плохое соединение".

"А на самом деле соединение - класс", - подписал снимок Кацурин, тем самым подтвердив, что у них с певицей роман.

Напомним, ранее Дантес заявил, что их брак распался точно не из-за того, что Надежда ушла к Кацурину. Однако и сам Вова времени зря не теряет - его уже заметили в компании Даши Кацуриной.

Также УНИАН писал, что пассия Дантеса раскрыла реальную причину развода с бойфрендом Дорофеевой.

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