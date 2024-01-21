Это произошло во время съемок фильма.

Звезда фильма "Киборги" и сериала "Женский доктор. Новая жизнь" Андрей Исаенко вспомнил о неприятном инциденте с российским актером во время съемочного процесса.

В интервью УНИАН он рассказал, что во время съемок одной из кинолент ему предстояло принять участие в бойцовском кадре. Его противником был россиянин.

По словам Исаенко, перед съемками они отрепетировали свою драку, однако во время них его коллега решил действовать не по-мужски.

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"Во время съемок он три раза ударил меня по кадыку. Первый раз он сказал, что нечаянно. На второй раз я не понимал, что происходит, но снова попытался с ним поговорить. Он пренебрежительно сказал: "Да, хорошо, давай уже делать". После третьего раза я ему тоже случайно попал в лицо. И все, конфликт был исчерпан", - поделился Исаенко.

Он добавил, что выступает за мир на съемках, потому что подобные ситуации не улучшают работу. При этом у него могут возникать стычки, если он видит, что коллеги ведут себя не по-мужски.

Напомним, ранее Фагот рассказал о драке с россиянином Сергеем Зверевым. Последний нелестно высказался о друге певца, поэтому он решил его защитить.

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