Американский актер Джонни Вактор, который известен по сериалам "Главный госпиталь", "Мир Дикого Запада", "Торнадо" и другим работам, погиб. Оказалось, что его застрелили грабители на улице Лос-Анджелеса 25 мая. Об этом сообщает издание Variety.

Правоохранительные органы отмечают, что ночью была зафиксирована группа из трех неизвестных лиц, которые пытались украсть запчасть из машины актера. Однако Джонни пытался помешать этому преступлению и в тот момент получил смертельное ранение. По словам его матери, Вактор не начинал конфликт и трагедия произошла за считанные секунды, а преступники тут же скрылись.

Мужчину быстро отвезли в больницу, однако медики не смогли спасти ему жизнь. Джонни было 37 лет. У него остались мать Скарлетт, а также братья Лэнс и Грант. Расследование дела пока продолжается.

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Смерть актера подтвердил и его агент. О потере Джонни он написал так:

"Джонни Вактор был невероятным человеком. Это не просто талантливый актер, преданный своему делу, но и настоящий образец для тех, кто его знал. Он отличался своей настойчивостью и никогда не падал духом. Во время взлетов и падений в сложной профессии он всегда держал планку и продолжал совершенствоваться. Наше время с Джонни было привилегией, которую мы бы пожелали каждому. Он буквально отдал бы вам свою последнюю рубашку. После более чем десяти лет вместе он навсегда оставит печаль в наших сердцах".

Что известно о Джонни Вакторе

Джонни Вактор дебютировал на телевидении в драматическом сериале "Армейские жены", где в разных ролях он появлялся с 2007 по 2009 год. Позже он получил известность благодаря роли Брандо Корбина в ленте "Главный госпиталь". Актер также участвовал в сериалах "Думать как преступник", "По волчьим законам", "Пожарная часть 19" и в других киноработах.

Напомним, ранее певица Светлана Тарабарова рассказала о смерти отца.

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