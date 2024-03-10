Она заставила поволноваться поклонников.

Украинская актриса Анастасия Цымбалару, которая известна по сериалам "Скорая помощь", "Не зарекайся", "Папик-2" и другим киноработам, впервые прокомментировала слухи вокруг своей личной жизни. Из-за того, что девушка в последнее время редко показывает своего мужа Григория Бакланова и не носит кольца, поклонники предположили, что пара уже не вместе. А после недавнего поста Анастасии о том, что нужно всегда выбирать себя и свой покой, чтобы быть счастливой, фаны еще больше забеспокоились.

Однако Анастасия решила расставить все точки над "і" в этой истории и дала свой комментарий. Она отметила, что у них с любимым все хорошо.

"У меня в отношениях все прекрасно. До меня такие слухи не доходили, правда. Актеры вообще редко носят какие-либо украшения, потому что на съемочной площадке их можно потерять, и это случалось не раз. А Гриша ведет свои сторис и вы его можете там увидеть, в моих сторис тоже. Это для тех, кто следит пристально", - сказала Анастасия в интервью для программы ЖВЛ.

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А о любви к себе, по ее словам, она написала не из-за проблем в отношениях с мужем, а о собственном проекте, который будет связан со спортом и здоровьем.

К слову, Григорий и Анастасия в браке с 2021 года. Ранее мужчина рассказывал, что накануне 24 февраля 2022 года они хотели покупать собственное жилье. Но сейчас эти деньги помогают им "держаться на плаву". Поэтому они решили жить вместе с родителями актрисы, чтобы сэкономить.

Напомним, ранее танцовщица Илона Гвоздева намекала на расставание с мужем Иваном. Однако потом опровергла все слухи.

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