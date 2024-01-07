Она заговорила о счастье, которого могло и не быть на самом деле.

Хореограф Илона Гвоздева неожиданно заговорила о проблемах и намекнула на то, что в ее отношениях с мужем не все так гладко, как могло показаться поклонникам.

На своей странице в Instagram она опубликовала неоднозначный пост, в котором рассказала, что счастье можно годами выстраивать, а разрушить его в одно мгновение.

"А может все так только казалось? Может и не было того счастья, просто так казалось, просто это была привычка и так было комфортно?! Как часто, мы женщины, можем придумывать сказочный мир, которого нет на самом деле?! А зачем тогда так много сказок и кино о Золушках, принцессах и так далее?" - поделилась размышлениями Гвоздева.

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Она добавила, что устала быть сильной женщиной.

"Хочу быть Золушкой", - отметила Илона.

Поклонники артистки начали беспокоиться, что у нее проблемы в отношениях с мужем, с которым она воспитывает двоих детей - дочь Валерию и сына Доминика. Однако сама танцовщица не стала углубляться в детали и объяснять, что именно ее подтолкнуло на такие мысли.

Напомним, ранее Илона Гвоздева рассказала о беде в семье.

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