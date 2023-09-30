Ирма Витовская верит в победу Украины, однако не знает, когда именно закончится война.

Известная актриса Ирма Витовская поделилась мыслями о полномасштабной войне РФ против Украины. Звезда считает, что наша страна победит, однако это может случиться не скоро.

"Я не хочу играть в то, во что играют многие разные эксперты. Не могу сказать. Не думаю, что это будет быстро. Однако убеждена, что рубикон пройден. Какой ценой все дастся – большой будет эта цена. Но победа наступит. У нас нет никаких шансов проиграть. Мир с нами. И Бог с нами", - заявила Витовская в интервью "Обозревателю".

Также актриса рассказала, что откровенно говорит со своим 12-летним сыном Орестом о войне. После 24 февраля 2022 года ребенок артистки находился в Киеве, но потом она на время отвозила его в Ивано-Франковск. Сейчас же Витовская снова забрала сына в столицу, вместе они посетили премьеру фильма "20 дней в Мариуполе".

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"Он уже сам все понимает. Ему 12 - это же не пять лет, взрослый парень. Недавно ходил с нами на документальную ленту "20 дней в Мариуполе". А почему нет? Подростки должны знать и понимать, что происходит. Многие из них уже потеряли жизнь в эту войну", - отметила артистка.

По словам Витовской, детям нужно говорить правду. Ведь если родители им лгут о войне, то это отрывает их от реальности, считает актриса. Звезда отметила, что детям важно понимать всю свою ответственность перед военными, которые сейчас теряют жизни ради победы.

Напомним, ранее Витовская ответила, почему Украина еще не получила "Оскар".

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