Она заявила, что хочет жить для себя, а не для других.

Украинская певица Надя Дорофеева пообщалась со своими поклонниками в социальных сетях и рассказала, как относится к хейту относительно ее свадьбы с ресторатором Мишей Кацуриным.

По ее словам, самое ценное в жизни - это любовь. И когда она есть, ей никакой хейт не помешает.

Дорофеева говорит, что приняла решение жить для себя, а не для людей и ради лайков.

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"Мы прекрасно осознаем, что нашу историю не все воспринимают, потому что она не для всех понятна. Но я не хочу жить для других и для лайков. Интересный факт: перестаешь жить так, чтобы тебя хвалили, а о тебе пишут еще больше и еще больше ставят лайков. Парадокс", - написала Додо в инста-сториз.

Свадьба Нади Дорофеевой и Миши Кацурина

Об отношениях Нади и Миши стало известно чуть больше года назад. В июне 2023 года начали распространяться слухи, что они готовятся к свадьбе. Пара тщательно это скрывала, но после того, как эта информация облетела весь интернет, они таки признались, что действительно поженились.

Известно, что Дантеса и Кацурину они на свадьбу не приглашали.

После новости о бракосочетании на Надю и Мишу обрушился хейт. Люди не до конца могут осознать их историю, да и свадебный наряд Кацурина им пришелся не по вкусу.

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