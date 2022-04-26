Певица считает, что о последствиях войны важно говорить.

Украинская певица Ирина Билык стала амбассадором музея памяти "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова. Артистка считает, что трагические события, которые сейчас проживает Украина и весь мир, должны быть задокументированы.

Об этом сообщает пресс-служба фонда.

"Я хочу рассказать миру, как живут люди в Украине в условиях войны. Хочу, чтобы ни одна история не была забыта", – призналась Билык.

Певица призвала украинцев делиться своими историями, чтобы облегчить боль, запомнить трагические события и построить лучшее, мирное будущее.

Отметим, проект "Голоса Мирных" – это онлайн музей памяти, где каждый пострадавший от войны России против Украины может рассказать свою историю.

Напомним, Ирина Билык обратилась к оккупантам и их матерям. Певица посвятила россиянам стихотворение.

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