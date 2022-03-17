Украинская певица Ирина Билык написала стихотворение, которое посвятила матерям российских солдат, которые пришли в нашу страну воевать.
Также она обратилась к самим оккупантам и отметила, что они будут гореть в аду за убийства мирных граждан, за детей, за военных и за весь тот коллапс, который они устроили в Украине.
"Я постарела лет на 100…
Идёт война, летают пули
Их не спасёт уже ничто
Их всех жестоко обманули
Им рассказали, что у нас
Страна врагов и наркоманов…
Себя вы видели хоть раз?
Смотрелись в дно своих стаканов?
Мальчишки наши защищать
Пошли родную Украину
Увидеть мне б рашиста мать
Сказать ей: сын твой мать - скотина!
Зверьё и то в лесу добрей,
Спасают их законы стаи...
А вы, как орки у дверей...
Детей и мам поубивали...
Я не прощу тебе, рашист,
Сожжённый дом,
Где жили люди...
Гореть тебе в аду огнем!
А я…как сказала - так и будет".