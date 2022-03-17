Певица посвятила россиянам стихотворение.

Украинская певица Ирина Билык написала стихотворение, которое посвятила матерям российских солдат, которые пришли в нашу страну воевать.

Также она обратилась к самим оккупантам и отметила, что они будут гореть в аду за убийства мирных граждан, за детей, за военных и за весь тот коллапс, который они устроили в Украине.

"Я постарела лет на 100…

Идёт война, летают пули

Их не спасёт уже ничто

Их всех жестоко обманули

Им рассказали, что у нас

Страна врагов и наркоманов…

Себя вы видели хоть раз?

Смотрелись в дно своих стаканов?

Мальчишки наши защищать

Пошли родную Украину

Увидеть мне б рашиста мать

Сказать ей: сын твой мать - скотина!

Зверьё и то в лесу добрей,

Спасают их законы стаи...

А вы, как орки у дверей...

Детей и мам поубивали...

Я не прощу тебе, рашист,

Сожжённый дом,

Где жили люди...

Гореть тебе в аду огнем!

А я…как сказала - так и будет".

Вас также могут заинтересовать новости: