20 марта оккупанты обстреляли Подольский район Киева.

Украинская певица Ирина Билык обнародовала в своем Instagram видео с последствиями ракетного удара оккупантами по Киеву.

На кадрах видно, что российские оккупанты уничтожили торговый центр в Подольском районе Киева. В результате бомбардировки начался пожар, который также перекинулся на близстоящие дома.

"Разве этот мог сделать человек? Этот ужас мог сделать только изверг. Держимся", - подписала видео Билык.

Ранее УНИАН сообщал, что вечером 20 марта 2022 вооруженные силы РФ обстреляли жилой массив Подольского района Киева. Украинские правоохранительные органы установили, что в ходе обстрела были применены запрещенные международным правом средства ведения войны.

Восемь человек погибли во время ночного ракетного обстрела Подольского района Киева. Прокуратура начала расследование.

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