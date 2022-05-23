Их имена знает весь мир, однако их судьба не так проста, как могло показаться.

Немало талантливых артистов всего мира сталкивались в своей жизни с проблемами со здоровьем. У некоторых даже есть статус инвалидности, однако это не мешает им работать и добиваться признания миллионов фанатов. УНИАН расскажет истории топ-5 знаменитостей с инвалидностью.

Сильвестр Сталлоне

Мало кто знает, но актер, который на долгие годы забрал себе титул секс-символа и влюбил в себя миллионы женщин, является инвалидом с детства. У его мамы была сложная беременность, а во время родов врачам пришлось применять щипцы, чтобы помочь ребенку появиться на свет. Тогда ему повредили нервные окончания лица, что вызвало паралич нижней части лица. Его дразнили в детстве, но никакие дефекты внешности не помешали ему сыграть культовые роли Рокки, Рэмбо, Кобретти и Джимми Бономо.

Майкл Джей Фокс

Звезде трилогии "Назад в будущее" диагностировали болезнь Паркинсона в возрасте 29 лет. Однако это не мешает ему до сегодняшнего дня озвучивать фильмы и сниматься.

В связи со своим диагнозом Джей Фокс основал благотворительный фонд, с которого финансирует исследования болезни Паркинсона.

Марли Мэтлин

Американская актриса потеряла слух в раннем детстве из-за осложнений во время болезни. Это не помешало ей дебютировать в кино в 7 лет, а потом сняться в более чем 60 кинолентах. По состоянию на 2022 год Марли Мэтлин - первая и единственная глухая актриса, которая получила премию "Оскар" за лучшую женскую роль.

Андреа Бочелли

Итальянский певец, чье имя известно всему миру, с детства не видит. Сначала у него были проблемы со зрением из-за глаукомы, однако в возрасте 12 лет он окончательно потерял способность видеть.

Не помогли даже 27 операций. Именно пластинки с итальянскими операми помогли ему преодолеть депрессию и понять, что музыка - то, чем он хочет заниматься.

Холли Берри

Обаятельная американская актриса и мечта миллионов мужчин в 1989 году во время съемок сериала "Живые куклы" неожиданно потеряла сознание. Врачи госпитализировали девушку, уже в больничной палате она впала в кому. Доктора поставили ей диагноз - сахарный диабет. Когда Холли пришла в себя, она четко следовала всем инструкциям врачей, чтобы получить возможность жить нормальной жизнью и продолжать развивать свою карьеру. К слову, сейчас Холли Берри - лицо фармкомпании, выпускающей препараты для людей с диабетом.

Напомним, названы топ-5 украинских звезд, которые родились в маленьких селах.

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