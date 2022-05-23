Многие украинские знаменитости родились в селе, но смогли добиться успеха в столице и даже в Европе.

Если вам кажется, что село - это приговор, то мы вас обрадуем, что это совсем не так. Кто бы мог подумать, что певица Тина Кароль, родившаяся в селе, сможет добиться таких музыкальных высот или что "Гуси" Wellboy зазвучат на всю Украину.

Тина Кароль

Певица Тина Кароль родилась в селе Оротукан Магаданской области. В семилетнем возрасте она с родителями переехала в Ивано-Франковск. Позже начала заниматься музыкой и добилась невероятного успеха в Украине.

Более того, Кароль входит в топ-100 самых влиятельных женщин Украины по версии журнала "Фокус". Лучшая исполнительница Украины 2014, 2015, 2018 года по версии YUNA. Лучшая исполнительница Украины 2015 и 2017 года по версии M1 Music Awards. Самая популярная женщина Украины по версии компаний Google и Яндекс.

Надежда Мейхер

Надежда Мейхер родилась в селе Збручовка Хмельницкой области. И это не помешало ей выбраться в столицу и даже стать участницей легендарной группы "ВИА Гра". Много лет она выступала на сцене в составе группы, снималась в сериалах, а также была телеведущей.

Alyona Alyona

Рэперша Alyona Alyona родилась в селе Капитановка Кировоградской области. Затем она перебралась в Барышевку, где работала воспитательницей в детском саду.

Рэп-тексты пишет с детства, однако для широкой публики представила их только в возрасте 27 лет, когда начала выкладывать видео на YouTube. В октябре 2018 года вышел первый видеоклип "Рибки", а 12 ноября выходит второй видеоклип - на песню "Голови", который в течение месяца набрал миллион просмотров. Так она и обрела популярность. Сейчас же звезда ездит по Европе и выступает на благотворительных концертах, где собирает деньги на помощь Украине.

Wellboy

Антон Велбой родился в селе Грунь Сумской области. В детстве он даже и не думал о том, что сможет добиться успеха в музыке. При этом он шел к своей цели. Стартом для него стал проект "Х-фактор". И хоть он не победил, зато продолжил двигаться вперед.

В 2021 году он начал сотрудничество с музыкальным продюсером Юрием Бардашем, результатом которой стала премьера видеоклипа "Гуси". Через две недели после премьеры песня вошла в топ-20 песен украинского Apple Music, заняла 8 место в общеукраинском радиочарте, а сам клип собрал более 18 млн просмотров на YouTube.

Олег Винник

Олег Винник родился в селе Вербовка Черкасской области. Получил известность в Германии, Австрии и Швейцарии как исполнитель главных ролей популярных мюзиклов под сценическим именем OLEGG.

Сейчас он популярен и в Украине. Миллионы женщин с восторгом слушают его треки "Аромат моей мечты", "Вовчиця", "Нино", "Роксолана" и другие. Также он был тренером вокальных шоу "Х-фактор" и "Голос страны".

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