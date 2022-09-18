Дэн Рейнольдс стал завидным холостяком.

Американский певец Дэн Рейнольдс сообщил о разрыве с супругой Эйжей Волкман. Пара была вместе 11 лет, в браке у них родилось четверо детей, но даже это не спасло их отношения.

"Я с грустью сообщаю, что после многих прекрасных лет совместной жизни мы с Эйжей расстались. Быть отличными родителями для наших детей – наш главный приоритет. Спасибо, что всегда поддерживали нас любовью и заботой на протяжении всех этих лет", - написал Дэн на своей странице в Twitter.

Отметим, пара поженилась 5 марта 2011 года. У них есть три дочери и сын - девочки Эрроу Ив и близнецы Коко Рей и Джиа Джеймс и мальчик Валентайн.

Видео дня

26 апреля 2018 года Рейнольдс объявил, что после семи лет совместной жизни они с Волкман разводятся. Несмотря на разрыв отношений, Дэн и Эйжа появились вместе на красной ковровой дорожке 4 ноября 2018 года. 6 ноября 2018 года во время релиза песни Bad Liar Дэн объявил, что он и Эйжа вновь вместе.

При этом Рейнольдс заявил, что несмотря на разрыв отношений весной, пара не подписывала никаких бумаг, оставаясь таким образом в браке. 3 апреля 2019 года пара объявила, что ожидает четвертого ребенка и первого сына в семье.

Сейчас же они вновь решили расстаться. На этот раз, вероятно, окончательно.

Напомним, ранее KAZKA впервые показала своего бойфренда-красавчика.

Вас также могут заинтересовать новости: