Шоумен систематически поддерживает украинскую армию.

Известный музыкальный продюсер и телеведущий Игорь Кондратюк похвастался недавно полученной наградой за помощь территориальной обороне. Фотографию ордена он опубликовал в своем Instagram-блоге.

Известно, что почетную награду "Щит ТРО" шоумену вручил командующий силами ТРО генерал-майор ВСУ Игорь Танцюр. Кондратюк подчеркнул, что продолжает делать все со своей стороны, чтобы способствовать изгнанию оккупантов с территории Украины.

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"Продолжаем вместе работать, приближать нашу победу над российскими оккупантами – р*шистами, н*цистами и убийцами украинцев", - прокомментировал Игорь Кондратюк.

Игорь Кондратюк и его высказывания о звездах-предателях

Напомним, что шоумен также несет оборону и на информационном фронте. Так, он неоднократно высказывался о санкциях для артистов-путинистов. Об этом он говорил еще до 24 февраля.

Кроме того, Кондратюк рассказал, каким россиянам можно давать визы в Украину. Телеведущий и продюсер считает, что те, кто поддерживают нашу страну, должны доказывать это не словом, а делом.

Также УНИАН писал, что Игорь Кондратюк показал шокирующее кадры из села на Херсонщине, где он вырос.

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