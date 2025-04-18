Команда 'Шанса' послала Могилевскую за поддержку Януковича: Кондратюк раскрыл детали

Шоумен рассказал об инциденте с певицей.

Шоумен Игорь Кондратюк рассказал про инцидент, произошедший в 2004 году. Тогда телеканал "Интер", на котором выходила программа "Шанс", заключил договор о рекламной кампании в пользу Партии регионов.

Поэтому ведущие проекта Кузьма Скрябин и Наталья Могилевская должны были рассказывать о том, какой Виктор Янукович хороший. По словам шоумена, это была чисто коммерческая история.

Однако позже, продолжил Кондратюк, Могилевская дала интервью, в котором сказала, что вся команда "Шанса" поддерживает Януковича. После этих слов команда "Шанса" послала артистку на три буквы.

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"После интервью "5 каналу" она приехала к нам в студию и ей сделали обструкцию. Операторы, звукорежиссеры, и все, начали ее критиковать: "Мы только что посмотрели твое интервью и знаешь – иди ты наф*г! Мы не поддерживаем Януковича, почему же ты сказала, что его поддерживает весь проект "Шанс"? "Нужно было сказать, что это лично твой кандидат, а не всего проекта", – рассказал Кондратюк в интервью медиа BLIK.

Он добавил, что тогда Могилевская расплакалась и ушла, однако позже вернулась и извинилась перед съемочной группой.

Также Кондратюк отметил, что, вероятно, Могилевская так говорила, потому что видела в этом возможность заработать денег.

Напомним, ранее Наталья Могилевская ответила, вышла ли уже официально замуж за своего избранника.

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