Беспалов встал на защиту всех женщин.

Украинский блогер Богдан Беспалов поделился своим мнением относительно требований общества от женщин. Он заявил, что женщина должна поступать только так, как комфортно ей самой.

А все стереотипы относительно того, что она должна родить ребенка, создать комфорт в семье, жить для мужчины и удовлетворять ожидания, свидетельствуют только о том, что " в голове многих людей дремучий лес".

"Это ёб*ный совок, который нужно агрессивно искоренять. Женщина никому ничего не должна, женщина должна думать о своем счастье, профессии, реализации, возможности учиться на кого-угодно, выходить замуж, когда она готова, а не потому что так надо, или вообще не выходить замуж. Женщина сама определяет с кем проводить свое время и иметь много партнеров – это нормально. Это ее жизненный опыт. Бесит слышать от мужчин - если у нее много мужиков, она проститутка. Это вы ребята - проституки, потому что пихаете без перебора", - написал Беспалов в своем Telegram-канале.

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Он добавил, что женщина не должна быть нежной, женственной или еще какой-то. По его словам, она должна быть такой, какой ей удобно быть.

"Женщины – это сила. И часто бывает, когда он без нее ничего бы в жизни не достиг. Уважайте женщину и оставьте ее в покое. Вот что я думаю. И те, кто меня обвиняют: если ты за аборты, ты против Бога, - идите на х*й. Встретимся в аду под песни Могилевской. У меня все", - подытожил блогер.

Напомним, ранее Богдан Беспалов выдал тайну Потапа и Насти Каменских.

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