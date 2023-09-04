По словам Беспалова, вскоре пара расстанется.

Блогер Богдан Беспалов на своем YouTube-канале отреагировал на пост певицы Насти Каменских о любви, к которому она прикрепила их общую фотографию с Потапом.

По мнению блогера, сейчас в отношениях Потапа и Насти поднят "белый флаг". А все потому, что за последнее время у них было немало зашкваров, в результате которых их популярность начала резко снижаться.

Беспалов добавил, что единственный выход пережить кризис в карьере как Потапа, так и Каменских - это держаться друг за друга. По его словам, это рабочая схема.

"Я думаю, что эти отношения еще продержаться какое-то время, но крах все равно неизбежен. Это "Титаник", который тонет. Просто на данном этапе еще не пробило обоину и не пошла вода внутрь корабля. Будем наблюдать за этим цирком дальше", - отметил Беспалов.

Стоит отметить, что поклонники уже давно подозревают, что между Потапом и Каменских пробежала черная кошка. Последнее время они перестали появляться в соцсетях друг друга. Именно это и стало причиной для слухов об их расставании.

Однако в одном из интервью Каменских заявила, что они с Потапом до сих пор вместе.

Напомним, ранее Потап неожиданно высказался о браке с Каменских.

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