С первых дней войны известный блогер взял в руки оружие и нес службу на Киевщине.

Известный блогер и телеведущий, а также главный герой девятого сезона шоу "Холостяк" на СТБ Никита Добрынин ответил, служит ли он сейчас в рядах ТРО ВСУ. Сразу после полномасштабного вторжения он пошел добровольцем защищать свой регион, нередко показывал у себя в блоге некоторые "рабочие" моменты, однако сейчас перестал.

В Instagram подписчики спросили у Никиты, где он и почему не служит. Добрынин ответил, что нес службу в самые напряженные для Киева и области месяцы.

"Первые полтора самые напряженные месяцы был в ТРО. Взял в руки автомат с первого дня, пошел под Киевом на пост. Без колебаний. Ловили ДРГ, караулил поля и леса. Есть что вспомнить", - поделился блогер.

Однако когда ситуация в регионе изменилась, их смены распустили. Теперь он занимается волонтерством.

"Когда ситуация изменилась, и все позиции заняли в большинстве своем полиция и ВСУ, наши смены распустили. Занялся волонтерством и помогаю армии", - резюмировал Никита Добрынин.

Напомним, ранее телеведущий Добрынин рассказал о пережитом ужасе.

Вас также могут заинтересовать новости: