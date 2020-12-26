Мишина и Эллерт не скрывают свои чувства / фото СТБ
Победитель шоу "Холостячка" Александр Эллерт заинтриговал поклонников новым постом со своей возлюбленной Ксенией Мишиной.Читайте также"Холостяк-11": кто стал новым героем шоу (фото)
Его он разместил на своей странице в Instagram в stories. На фото Ксения появилась с округлившимся животом, в который Эллерт ее целует.
"Вчера на пост-шоу забыли кое о чем рассказать", – подписал фотографию победитель "Холостячки".
Вполне возможно, что это такая шутка от пары.
Жизнь после "Холостячки": вместе ли Мишина и Эллерт
Актриса Ксения Мишина призналась, что после проекта "Холостячка" они с Александром Эллертом вместе. Пара живет вместе.
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