Возможно, Эллерт решил пошутить над своими подписчиками.

Победитель шоу "Холостячка" Александр Эллерт заинтриговал поклонников новым постом со своей возлюбленной Ксенией Мишиной.Читайте также"Холостяк-11": кто стал новым героем шоу (фото)

Его он разместил на своей странице в Instagram в stories. На фото Ксения появилась с округлившимся животом, в который Эллерт ее целует.

"Вчера на пост-шоу забыли кое о чем рассказать", – подписал фотографию победитель "Холостячки".

Вполне возможно, что это такая шутка от пары.

Жизнь после "Холостячки": вместе ли Мишина и Эллерт

Актриса Ксения Мишина призналась, что после проекта "Холостячка" они с Александром Эллертом вместе. Пара живет вместе.

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Автор: УНИАН