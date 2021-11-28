Психолог проекта говорит, что победителем станет Дмитрий Шевченко.

5 декабря состоится финал романтического шоу "Холостячка 2". Главная героиня Злата Огневич выберет одного мужчину из трех, с которым будет строить отношения вне проекта.

На сердце певицы претендуют Роман Свечкоренко, Дмитрий Шевченко и Андрей Задворный. После того как Злата познакомила мужчин со своей семьей и попрощалась с Максом Тарапатой, состоялся выпуск пост-шоу "Как выти замуж". Там психолог Виктория Люборевич-Торхова отметила, что победителем может стать Дмитрий Шевченко.

К слову, участник также пообщался с ведущим шоу Григорием Решетником по видеосвязи. После этого в сети появилась запись их разговора, где Дмитрий признается, что уже переехал из Львова в Киев. Отметим, на проекте он говорил, что если со Златой у них завяжутся отношения, то он не против переезда.

Напомним, в шаге от финала проект покинул Макс Тарапата. При этом вернулся фаворит главной героини, "психолог с татуировками" Роман Свечкоренко.

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Автор: Диана Могилевич