Певица прибегает к услугам косметологов.

Российская певица Альбина Джанабаева за последнее время очень изменилась. В сети ее сравнивают с американской звездой Мадонной. А все из-за ее внешнего вида.

Пластический хирург Андрей Копасов отметил, что каких-то радикальных хирургических вмешательств в лицо Джанабаевой не было, но к косметологическим услугам она таки прибегает, и не всегда к удачным.

"Возможно, была нижняя трансконьюктивальная блефаропластика. Все остальные изменения скорее результат работы косметолога. Налицо введение филлеров, нитевая подтяжка и аппаратная косметология. Не обошлось и без уколов ботулотоксина", - цитирует хирурга "Лентач". Видео дня

Он добавил, что в отечности лица Джанабаевой виноваты филлеры, которые после введения под кожу вызывают посстравматический отек.

Напомним, ранее "жертва пластики" Таисия Повалий рассказала, кто ее изуродовал.

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