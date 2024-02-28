На днях он сильно отравился.

Украинский хореограф Женя Кот рассказал о проблемах со здоровьем. Оказалось, что на днях мужчина серьезно отравился.

По словам Кота, причиной этого стала некачественная сосиска, которую он купил на заправке.

"Знаете, в то время, когда ты постоянно на правильном питании, стараешься все правильно есть и в один момент, когда ты после тренировки очень-очень голодный, то заезжаешь на заправку и эти хот-доги так пахнут. И ты берешь сосиску, даже без булочки и без соуса, съедаешь и вечером у тебя температура от того, что ты отравился", - рассказал Женя в Instagram.

Видео дня

Хореограф говорит, что сначала думал, что это ковид, но после некоторых признаков понял, что съел не то.

"Ты всю ночь начинаешь "дружить с белым другом" и понимаешь, что ты отравился. Состояние следующие два дня, мягко говоря, не очень. Просто ты не в ресурсе. Х*рово мне было", - добавил Кот.

К счастью, сейчас ему намного лучше. Женя придерживался диеты, пил таблетки и не ходил на тренировки.

"Есть еще один минус - чувствую, что мало сил. Сейчас еду на репетицию и надо работать. Времени болеть нет", - подчеркнул он.

Напомним, недавно певица Адель отменила тур из-за проблем со здоровьем.

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