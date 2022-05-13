Представители этих стран решили привлечь внимание к войне в Украине.

12 мая в Турине прошел второй полуфинал Евровидения 2022. Украина не выступала, однако нашу страну поддерживали другие участники.

Например, конкурсант от Грузии Circus Mircus в конце своего выступления произнес известную антивоенную фразу "Make love, not war", которая дословно переводится как "Занимайтесь любовью, а не войной".

Эстонец Stefan ожидая результатов голосования в "грин-руме" прицепил к своему пиджаку сине-желтую ленточку.

Чешская группа We Are Domi также поддержали Украину.

Во время ожидания результатов голосования один из членов делегации был в белой футболке с надписью "No War" ("Нет войне").

Напомним, путинист Киркоров снова оказался на Евровидении. Ранее его визит (несмотря на запрет) на первый полуфинал уже наделал шумихи в сети. На Киркорова обрушилась война хейта даже от соотечественников.

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