Самому актеру сейчас 54 года, и, судя по их долгой семейной жизни, пару такая разница в возрасте абсолютно не смущает.

Известный австралийский актёр, певец и продюсер Хью Джекман показал свою 67-летнюю супругу. Трогательное фото с Деборрой Ли Фернесс он опубликовал в честь ее дня рождения. Звезда "Людей Икс" посвятил возлюбленной пост в своем блоге:

"Поздравляю с днем рождения мою необычайную жену. Уже в 28-й раз я праздную этот день с тобой. Ты научила меня многим вещам, в частности, как праздновать. Праздновать жизнь, семью, дружбу и любовь. Твой свет и радость зажигает все вокруг тебя! Я греюсь в этом сиянии каждый день. Я люблю тебя"

Отметим, что брак Хью Джекмана и Деборры Ли Фернесс действительно претендует на роль эталонного, ведь пара вместе с 1996 года. Даже тот факт, что женщина старше своего мужа на 13 лет, не мешает возлюбленным уже более четверти века жить душа в душу.

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Пара также воспитывает двух приемных детей. У них есть сын Оскар Максимилиан, который родился в 2000 году, и дочь Ава Элиот, родившаяся в 2005 году.

В каких фильмах снимался Хью Джекман

Безусловно, с ролью в "Людях Икс" его популярность приумножилась в разы, однако и помимо этого у Джекмана есть серьезный послужной список. Например, он снимался в мюзикле "Величайший шоумен", фильмах "Пленницы", "Живая сталь", "Престиж", "Отверженные", "Кейт и Лео", "Робот по имени Чапли" и других.

Напомним, Хью Джекман сыграет Росомаху в третьей части "Дэдпула".

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