Артист признался, что это было в 2014 году, однако он предпочел творить музыку на родном языке.

Лидер Kalush Orchestra Олег Псюк вместе с группой сейчас находится в туре по Америке. В интервью YouTube-каналу "Олицкая" он рассказал, что еще до 2014 года его просили читать рэп на русском, но он отказывался.

"Мои друзья говорили: "Если ты уже делаешь какой-то рэп, то делай его хотя бы на русском, как делают все". Это очень меня бесило. У меня была цель: показать, что это все возможно", - сказал Олег Псюк.

Он очень рад, что сейчас есть возможность доносить украинскую культуру всему миру. Олег добавил - многие из тех, кто советовал ему творить на русском, сегодня уже "переобулись".

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Фронтмен Kalush Orchestra признался, что ему нравится заниматься творчеством и видеть благодарность аудитории, однако соперничать с кем-то он не хочет.

"У нас нет цели быть лучше кого-то другого. У нас есть цель – делать классно, так, чтобы когда иностранец услышит украинскую музыку, сказал: "Вау, Украина замечательная", - резюмировал Олег Псюк.

Чем известная группа Kalush Orchestra

Kalush Orchestra - музыкальный коллектив, который принял участие на Евровидении-2022 от Украины. Артисты одержали победу с песней "Stefania". Как признался лидер группы, Стефания - это сборный образ украинской матери. Такое название Псюк выбрал для песни неслучайно, потому что его маму зовут Стефания.

Напомним, недавно группа Kalush Orchestra выпустила новую песню с польским рэпером Szpaku.

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