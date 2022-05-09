Украинский музыкант вспомнил первые дни после полномасштабного вторжения РФ.

Украинский музыкант Коля Серга, который практически с первых дней после полномасштабного вторжения РФ в Украину, пошел защищать свою страну, аргументировал, почему так поступил. Он сказал, что после 24 февраля сначала пытался оказывать психологическую помощь, а потом понял, что должен брать в руки оружие.

Об этом Серга сообщил в интервью проекту "Орестократия". По его словам, 24 февраля он должен был давать концерт в Николаеве. Ночевал в Одессе, поэтому масштабная война застала его именно там.

"Собрал команду со своих одногруппников по аналитической психологии. Где-то полтора дня я сам звонил людям и успокаивал. У очень многих была паника. На второй день вечером понял, что хочу идти защищать страну. Сначала планировал вступить в терроборону, но там не сложилось. Позвонил другу, и в тот же вечер мой командир призвал меня в ВСУ", - поделился Коля Серга.

Напомним, Коля Серга признался, готов ли он стрелять в противника.

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