Судя по фото, артист находится в нетрезвом состоянии. Хотя в последнее время зрителей чаще удивляет его трезвость.

Одиозный певец-путинист Григорий Лепс засветился в баре в компании своей не менее известной коллеги - певицы Славы. Фотографии публикуют росСМИ.

На снимке видно, что Лепс еле стоит на ногах. Очевидно, он снова перебрал с алкоголем, что подтверждают цвет и выражение его лица. Слава, которая на днях объявила о расставании со своим 70-летним мужем-миллионером, видимо, решила не терять ни минуты - на фото она позирует в вечернем бордовом платье, обнимая Григория Лепса.

"Горько!" - кратко подписали снимок пропагандисты.

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Скандалы с Григорием Лепсом

В последнее время автор хита "Я уеду жить в Лондон" неоднократно становился героем светских хроник, однако на этом он решил не останавливаться, и попал в криминальную хронику. Все из-за драки около одного из питерских баров, виновником которой стал сам исполнитель. РосСМИ пишут, что Лепс ударил некого 39-летнего Дмитрия после того, как тот отказался играть с ним в нарды на деньги. Пострадавший обратился в полицию, однако позднее дело закрыли. Поговаривают, богатый артист решил все мирным путем.

Днями ранее зрители стали свидетелями нервного срыва музыканта. Прямо на своем концерте, стоя на сцене, он бросил на пол микрофон и ушел за кулисы. Это случилось во время исполнения песни. Причину такого поведения путиниста никто не понял.

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