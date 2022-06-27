Голливудская звезда снимает документальный фильм о российско-украинской войне.

Голливудский актер и режиссер, обладатель двух"Оскаров" Шон Пенн второй раз с начала войны прибыл в Киев.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Сейчас он снимает документальный фильм о войне в Украине. Шон Пенн уже направился в Ирпень и Бучу, чтобы увидеть последствия российского нападения и военных преступлений президента РФ Владимира Путина.

Стоит добавить, что известный режиссер уже посещал Киев - он прибыл еще в первый день полномасштабного вторжения. Кроме того, Шон Пенн приезжал и во Львов.

Как известно, с начала войны Шон Пенн постоянно поддерживает Украину.

В частности, он обращался в Академию кинематографических искусств и наук с просьбой дать Владимиру Зеленскому выступить на церемонии вручения кинопремии "Оскар". Кроме того, Пенн пригрозил бойкотировать церемонию и избавиться от статуэтки, которую получил за роль в фильме "Молоко".

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