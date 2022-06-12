Глава государства заявил, что любая помощь для Украины ценна и важна.

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что актеру Шону Пенну не придется плавить статуэтку "Оскар" из-за недостаточной поддержки Украины миром.

Об этом Зеленский сказал во время обращения к участникам благотворительного вечера организации CORE, основателем которой является актер Шон Пенн.

"Во времена Второй мировой войны, когда весь металл был нужен на фронте, статуэтку "Оскар" делали из гипса. Можно сказать, что это символический жест, который не влияет кардинально на ход войны. Но мы не можем утверждать, что мир точно победил бы нацизм и без какого-либо кусочка металла. Нет. Мы не знаем этого доподлинно. А потому знаем, что любая помощь ценна и важна", - подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что актер Шон Пенн с первого дня войны лично посетил Киев и воочию видел это зло, которое называется полномасштабной российской агрессией.

"Вы были готовы расплавить свой "Оскар" в знак протеста из-за недостаточной поддержки Украины. Я надеюсь, что этого не нужно будет делать. Плавиться должен другой металл. Плавиться должно оружие варваров, которое убивает мирное население: женщин, пожилых людей, маленьких детей. Плавиться должна техника агрессора: его танки, самолеты, корабли, ракеты и другое железо, которое приносит зло", - подчеркнул Зеленский.

Он напомнил, что Украина противостоит этому злу уже более 100 дней.

"Мы можем остановить его вместе. Поддерживайте Украину, потому что Украину поддерживает весь мир. Боритесь за Украину, потому что Украина борется за весь мир. За демократию. За свободу. За жизнь!" - подчеркнул президент.

Как известно, американский режиссер и актер Шон Пенн постоянно поддерживает Украину в войне против России.

Ранее он обратился в Академию кинематографических искусств и наук с просьбой дать Владимиру Зеленскому выступить на церемонии вручения кинопремии "Оскар". В противном случае Пенн пригрозил бойкотировать церемонию и избавиться от статуэтки, которую получил за роль в фильме "Молоко".

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