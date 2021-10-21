Джейми Ли Кертис офмциально представила дочь Руби и рассказала, как учится ее "языку".

По прошествии почти трех месяцев после того, как она рассказала, что ее 25-летний сын Томас сменил пол, голливудская актриса Джейми Ли Кертис представила его публике.

Артистка и ее теперь уже дочь Руби дали совместное интервью таблоиду People.

62-летняя Кертис призналась, что выучить "новую терминологию и понятия" было иногда непросто, но она полна решимости сделать это ради дочери.

"Это как говорить на новом языке. Я в этом новичок. И я не из тех, кто претендует на то, чтобы много об этом знать. И я буду стараться избежать больших ошибок", - говорит звезда франшизы "Хеллоуин".

Работающая видеоредактором Руби признается, то сперва боялась признаться матери и отцу - режиссеру Кристоферу Гесту, - что является трансгендером, но, как оказалось, зря.

Читайте такжеЗвезда фильма "Достать ножи" сыграет в экранизации Borderlands"Это было страшно - просто рассказать им обо мне что-то, чего они не знали. Это было пугающие, но я не волновалась. Они и так принимали меня всю мою жизнь", - говорит дочь актрисы.

Стоит отметить, что долгое время назад Томас совершил "камин-аут" как гомосексуал. Однако теперь он признался, с 16 лет начал задумываться о своей гендерной идентичности.

Как уже сообщал УНИАН, в прошлом году голливудский актер Эллиот Пейдж тоже сообщил о смене пола. А в этом году он решил развестись со своей супругой, танцовщицей Эммой Портнер после трех лет брака.

Автор: Станислав Кожемякин