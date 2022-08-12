Сейчас врачи поддерживают жизнедеятельность ее органов, чтобы установить, можно ли их использовать для донорства.

Голливудская актриса Энн Хеч не выживет после автокатастрофы, в которую она попала на прошлой неделе, врезавшись на своем автомобиле в двухэтажное здание в Лос-Анджелесе.

Как сообщила семья актрисы, с тех пор Хеч находится в коме, передает Би-би-си.

По сообщению близких актрисы, она страдает от острого аноксического поражения головного мозга (при таком повреждении мозг испытывает нехватку кислорода).

"Мы хотим поблагодарить всех за добрые пожелания и молитвы о выздоровлении Энн", - сказано в заявлении семьи.

Близкие актрисы уточняют, что сейчас врачи поддерживают жизнедеятельность ее органов, чтобы установить, можно ли их использовать в донорских целях.

Как сообщал УНИАН, Энн Хеч попала в аварию 5 августа. По сообщению полиции, она на большой скорости врезалась в жилой дом в Лос-Анджелесе, после чего ее машина загорелась, для тушения пожара понадобилось около часа.

Полиция уточнила, что предварительные результаты анализов крови показали присутствие в ее организме химических веществ, однако чтобы установить, о каких именно препаратах идет речь, нужны дополнительные исследования.

Полицейский департамент Лос-Анджелеса сообщает, что авария квалифицируется как происшествие, связанное с управлением автомобилем в нетрезвом виде.

Чем известна Энн Хеч

С 1987 по 1991 год она исполняла роль Вики Карсон в сериале "Другой мир", за которую в 1991 году получила премию "Эмми".

Хеч, которой сейчас 53 года, также известна ролями в таких популярных голливудских фильмах, как "Донни Браско" (там она снималась вместе с Аль Пачино и Джонни Деппом), а также "Я знаю, что вы сделали прошлым летом" (1997).

Она также играла главную роль в ремейке классического фильма Альфреда Хичкока "Психо", выпущенном в 1998 году.

В последние годы Хеч принимала участие в американской версии популярной во всем мире программы "Танцы со звездами" (Dancing with the Stars).

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