Российская рок-группа "Земляне", которая 12 июня выступала перед российскими захватчиками в оккупированном Херсоне, попала в аварию. Об этом сообщил Telegram-канал "Mash".
ДТП случилось в 30 километрах от Феодосии. Сообщается, что автобус, который вез музыкантов, чуть не столкнулся с фурой и выехал в кювет.
Отметим, "Земляне" были приглашены в оккупированный Херсон в честь Дня России, концерт к которому захватчики устроили 12 июня.
Напомним, Коля Серга по случаю дня России написал стих, в котором подчеркнул, что РФ - это настоящее дно.
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