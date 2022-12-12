Артистка продолжает выступать в России и писать бессмысленные посты в своих соцсетях. Более того, она решила писать на английском, а не на русском, как раньше.

Опальная певица Ани Лорак никак не может высказать однозначную позицию по полномасштабной войне. Артистке не хватает смелости заявить о том, что это Россия вторглась в Украину, что российские оккупанты уничтожают нашу страну и убивают мирных украинцев.

В этот раз предательница Украины опубликовала в своем Instagram видео, на котором она занимается дыхательными упражнениями. По ее словам, такие практики помогают ей преодолеть "глубокую боль и горе".

"Именно в промежутках между каждым моим вдохом и выдохом глубокая боль и горе, которые я испытываю за все страдающие сейчас семьи, исчезают на несколько секунд… Я хочу, чтобы однажды мы все могли спокойно дышать одним воздухом…", — написала в посте Каролина.

Видео дня

Как сеть отреагировала на "завуалированный" пост Лорак о войне

Слова Лорак не на шутку разозлили украинцев, они не хотят "дышать с ней одним воздухом":

"Что же в Украине не поете?"

"Нашу страну уничтожают!"

"Боль по отношению к украинским семьям, я надеюсь? Не бойтесь об этом говорить громко"

"А почему в России выступаешь?"

"Каролина, а вы не хотите сделать онлайн или очный мастер-класс по дыханию для украинцев, потерявших все? Мы продышим вместе с вами вашу боль"

"Как там выступление на премии "Жара"?"

Позиция Лорак по войне в Украине

После начала войны РФ против Украины в 2014 году Лорак укатила в Россию, где продолжала гастролировать и развлекать россиян. После начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года Каролина решила удалить свою страницу в Instagram, чтобы ей не задавали вопросов о войне в ее родной стране.

В сети Ани Лорак опубликовала несколько постов, намекающих на войну в Украине. Но в них ни одного осуждающего действия РФ слова. Более того, "дива" спокойно продолжает выступать в РФ.

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