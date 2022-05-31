Это будет гуманитарная специальность в украинском высшем учебном заведении.

Первая леди Елена Зеленская рассказала, куда планирует поступать дочь президентской четы Александра.

Об этом она заявила в интервью украинским СМИ, которое транслировалось в эфире информационного телемарафона.

"Мы своих планов не хотим менять. Я на нее не давила, это было ее решение. И я счастлива, потому что не хотела расставаться. Она будет сдавать мультимедийный тест и сейчас к нему готовится", - отметила Зеленская.

Жена президента отметила, что по просьбе дочери не будет озвучивать профессию, которую она выбрала, и добавила, что это будет гуманитарное направление.

"Но это будет Украина, дома, будем учиться здесь", - подчеркнула первая леди.

Зеленская также рассказала, что ее сын, как и все дети в Украине, сейчас учится дистанционно.

По ее словам, сын скучает по детям и общению.

Жена президента подчеркнула, что очень надеется на возобновление обучения в школах с 1 сентября.

Напомним, Владимир и Елена Зеленские имеют сына и дочь. В марте 2020, после почти года президентства, Зеленский признал, что публичность и меры безопасности, которые сопровождают его после избрания, во многом нежелательны для его семьи.

Ранее Елена Зеленская рассказала о реакции детей на политическую карьеру отца.

А владелица школы, где учатся дети президента Владимира Зеленского, рассказала, при каких условиях учатся школьники.

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