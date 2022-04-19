Правоохранители расследуют дело о смерти знакомого Галкина на одном из израильских пляжей.

Российского комика и мужа Аллы Борисовны Пугачевой Максима Галкина вызвали на допрос в полицию Израиля. Следователи устанавливают обстоятельства гибели знакомого Галкина на одном из местных пляжей.

Об этом сообщает издание "СтарХит".

Источники издания утверждают, что артист вместе со знакомым отдыхал на пляже, а после мужчина погиб в море. Галкин был последним, кто видел погибшего мужчину. Комика уже допросили.

Отметим, после того, как Россия полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля 2022 года, семья Галкина уехала в Израиль. Алла, Максим и дети обосновались в городе Хайфа, и даже подали заявку на получение местного гражданства.

Напомним, ранее ходили слухи о том, что Пугачеву якобы госпитализировали. На днях она показала себя с бокалом вина на семейном застолье, чем опровергла эти слухи.

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