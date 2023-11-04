Вероятные случаи, о которых наконец-то решилась рассказать жертва, произошли более 50 лет назад.

Вокалиста легендарной группы Aerosmith Стивена Тайлера спустя более чем полвека обвинили в сексуальном насилии.

Это не первое подобное обвинение в адрес певца. На этот раз в иске, который против рокера подала бывшая модель Жанна Беллино, утверждается, что в 17-летнем возрасте на нее дважды нападал вокалист Aerosmith. Дело было в 1975 году, передает Би-би-си.

В документах утверждается, что тогда она работала моделью, друг организовал для них встречу с рок-группой после показа мод и в тот день Тайлер дважды подверг ее сексуальному насилию.

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Впервые инцидент случился на прогулке, когда, по словам экс-модели, певец якобы силой заставил ее зайти в телефонную будку, где начал ее "щупать". Беллино в иске заявила, что сопротивлялась изо всех сил, а участники группы и другие сопровождающие видели все, смеялись но не вмешивались.

Второй случай был в отеле, где, по словам женщины, Тайлер прижал ее к стене и начал имитировать секс. Она отметила, что тогда ей удалось убежать.

По словам Беллино в связи с этим она испытала "тяжелое и необратимое эмоциональное расстройство". Хотя с момента возможных инцидентов прошло более 50 лет, в иске утверждается, что Беллино "страдала и будет страдать..."

В свою очередь Тайлер сложившуюся ситуацию пока не прокомментировал.

Скандалы с сексуальными домогательствами

Первые громкие скандалы, вызванные публичными обвинениями в сексуальных домогательствах связаны с голливудским кинопродюсером Харви Вайнштейном. Они прозвучали в октябре 2017 года, и положили начало движению #MeToo. Десятки женщин (около 90) - от знаменитых актрис до горничных отелей - рассказали, как в разное время подверглись сексуальным домогательствам и даже насилию с его стороны. Среди заявивших на Вайнштейна такие звезды кино, как Ума Турман, Анджелина Джоли, Сальма Хайек, Гвинет Пелтроу.

С тех пор жертвы сексуального насилия со стороны известных людей время от времени кого-то обвиняют.

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